Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше», — сказал Говырин «Ленте.ру».
Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха.
«Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу», — заключил депутат.