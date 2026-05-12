Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск

Говырин: уходить в отпуск выгодно в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше», — сказал Говырин «Ленте.ру».

Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха.

«Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу», — заключил депутат.