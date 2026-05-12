В Твери состоялся международный фестиваль театрального искусства

Театральный фестиваль «Государева дорога. Путешествие в Тверь» прошел в областной столице в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Мероприятие приурочено к двум знаковым юбилеям — 280-летию зарождения театрального искусства на Тверской земле и 150-летию Союза театральных деятелей РФ, сообщили в аппарате правительства Тверской области.
«Для нашего региона большая честь впервые принять у себя столь масштабный фестиваль, который объединил на своих площадках мастеров сцены из разных городов России и Республики Беларусь. Уверен, что “Государева дорога. Путешествие в Тверь” станет знаковым событием в культурной жизни Верхневолжья, послужит приумножению выдающихся театральных традиций нашего края и укрепит репутацию региона как одного из признанных центров сценического искусства России», — отметил глава Тверской области Виталий Королев.
Участниками фестиваля стали Национальный академический драматический театр им. М. Горького из Минска, Государственный кремлевский оркестр, Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского, Тверской академический театр драмы, областные театры кукол и юного зрителя, а также Вышневолоцкий областной драматический театр и Кимрский театр драмы и комедии.
«Когда мы создавали фестиваль, решили, что его концепция должна затронуть все города, расположенные на историческом маршруте “Государева дорога”. Приехало много гостей, и у нас получился масштабный театральный праздник», — подчеркнул председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Тарас Кузьмин.
В программу фестиваля вошли разножанровые постановки — драмы, комедии, семейные сказки. Открыла мероприятие 15 апреля выпускница Российского государственного института сценических искусств Алена Биккулова, которая представила зрителям авторский моноспектакль-концерт «Валентина Толкунова. Я не могу иначе…» (12+), посвященный 80-летию со дня рождения народной артистки РСФСР. Закрытие фестиваля состоялось 19 апреля, в последний день фестиваля зрители увидели спектакль в двух действиях «Opus 40. Бесприданница» по мотивам пьесы А. Н. Островского от Национального академического драматического театра им. М. Горького.
