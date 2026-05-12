Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле LRT в Астане подорожает недвижимость

Председатель правления ТОО «CTS» Асылбек Дуйсебаев в рамках пресс-тура по объектам LRT заявил, что недвижимость, расположенная вблизи линий, может подорожать, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Это законы экономики: там, где метро, там и LRT, дорожает недвижимость. Как у наших коллег в Китае — есть компания, которая строит LRT, условно, в степи, а потом рядом уже продают земельные участки и зарабатывают на этом», — сообщил председатель правления CTS Асылбек Дуйсебаев.

По его словам, для снижения уровня шума от вагонов LRT увеличена толщина элементов кузова, применены колесные пары с резиновыми вставками, а также используется бесшовная рельсовая инфраструктура.

Дуйсебаев уточнил, что вибрационное воздействие на ближайшие жилые дома отсутствует.