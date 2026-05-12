В Хабаровском крае осудили родителей за истязание и убийство ребёнка

Преступления совершались с июля по октябрь 2024 года в Комсомольске на Амуре. Родители соорудили небольшую конструкцию из короба и крышки, куда помещали ребёнка на срок до двух суток. Девочка была лишена возможности двигаться, не получала должного ухода и находилась в антисанитарных условиях. Кроме того, ей ограничивали доступ к пище и воде, что привело к смерти от крайнего истощения.