В Хабаровском крае осудили родителей за истязание и убийство ребёнка

Хабаровский краевой суд 12 мая 2026 года вынес приговор в отношении 29 летнего мужчины и 27 летней женщины, признанных виновными в истязании, незаконном лишении свободы и убийстве двухлетней дочери, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Преступления совершались с июля по октябрь 2024 года в Комсомольске на Амуре. Родители соорудили небольшую конструкцию из короба и крышки, куда помещали ребёнка на срок до двух суток. Девочка была лишена возможности двигаться, не получала должного ухода и находилась в антисанитарных условиях. Кроме того, ей ограничивали доступ к пище и воде, что привело к смерти от крайнего истощения.
В ходе судебного процесса подсудимые признали вину и пояснили, что ребёнок мешал им из-за своего присутствия в однокомнатной квартире. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя Виталия Степанова, назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Дополнительно каждому назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.
Если вы стали свидетелем жестокого обращения с ребёнком, незамедлительно сообщите об этом в компетентные органы.
