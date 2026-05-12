Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае осудили родителей за истязание и убийство ребёнка

Ребёнок мешал родителям из-за своего присутствия в однокомнатной квартире.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский краевой суд 12 мая 2026 года вынес приговор в отношении 29 летнего мужчины и 27 летней женщины, признанных виновными в истязании, незаконном лишении свободы и убийстве двухлетней дочери, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Преступления совершались с июля по октябрь 2024 года в Комсомольске на Амуре. Родители соорудили небольшую конструкцию из короба и крышки, куда помещали ребёнка на срок до двух суток. Девочка была лишена возможности двигаться, не получала должного ухода и находилась в антисанитарных условиях. Кроме того, ей ограничивали доступ к пище и воде, что привело к смерти от крайнего истощения.

В ходе судебного процесса подсудимые признали вину и пояснили, что ребёнок мешал им из-за своего присутствия в однокомнатной квартире. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя Виталия Степанова, назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Дополнительно каждому назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с ребёнком, незамедлительно сообщите об этом в компетентные органы.

Стали свидетелем события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru