Несколько рейсов задержаны в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Такая информация появилась на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
12 мая на прилет задерживаются два рейса из Антальи и еще два — из Санкт-Петербурга; на вылет — рейс в Анталью.
В самом аэропорту обслуживают всех пассажиров задержанных рейсов. С ними работают сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний. Также на территории есть бесплатный WI-FI, комната матери и ребёнка, медпункт, зарядные стойки для телефонов.
Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов во вторник, 12 мая, в 08.50 из-за угрозы атаки БПЛА. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.