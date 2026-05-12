Врачи назвали чудом случай самоизлечения пациентки в Красноярске

Специалисты Красноярской краевой клинической больницы рассказали о редчайшем, по их определению, случае в медицинской практике: организм пациентки, которой грозил мощный сепсис, едва ли не чудесным образом сам справился с напастью.
Эту историю в клинике назвали достойной медицинского детектива. В то же время она доказывает, что организм человека порой умнее учебников.
В кратком пересказе без обилия медицинских терминов предыстория выглядит так. У женщины, которой удалили желчный пузырь, возникло тяжелое осложнение — повреждение протоков. На одном из этапов лечения хирурги подшили участок тонкой кишки к поврежденному протоку. Во время операции они обнаружили очередную патологию, а в желчи пациентки анализы показали наличие опасной бактерии. Назначили антибиотики.
Сформировалось очень редкое состояние — сообщение между желчными протоками и венами печени. Оно опасно септическим шоком: желчь с бактериями могла напрямую попасть в кровоток.
«Но чудо: у пациентки не было ни температуры, ни кровотечений, ни острого состояния. Анализ крови был стерилен», — рассказали в клинике.
Оказалось, что желчь полностью выходила из организма наружу через образовавшийся свищ, который через 10 суток закрылся сам собой.
По словам врачей, это исключительная редкость. «Мы ожидали тяжелый сепсис, но организм пациентки проявил удивительный компенсаторный ресурс. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии», — прокомментировал оперирующий хирург Павел Соболев.