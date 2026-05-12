В Туле к сентябрю этого года отремонтируют улицу Галкина

Масштабный ремонт улицы Галкина — важной транспортной артерии, связывающей жилые дома с социальными объектами Тулы, — стартовал по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы должны до сентября этого года, сообщили в «Тулаавтодоре».
В настоящее время подрядная организация демонтирует старое асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью около 1,5 км и создает выравнивающий слой, который станет основой для последующей укладки нового асфальта. Преображение улицы Галкина не ограничится только проезжей частью. Помимо замены дорожного полотна там обустроят тротуары, установят знаки, искусственные неровности для безопасности пешеходов и нанесут разметку.
Напомним, что в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Туле будут отремонтированы и другие дорожные объекты. Среди них улицы Новомосковская и Федора Смирнова, а также Красноармейский проспект.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.