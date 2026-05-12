Восемь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за удара дрона по многоквартирному дому (МКД) был ранен 18-летний юноша. Его положили в областную больницу. Из-за второй атаки БПЛА пострадали сотрудники бригады скорой помощи, которые приехали к юноше. Они продолжат лечение амбулаторно. На месте атаки получили разрушения два МКД, легковой автомобиль и карета скорой помощи. Также в реанимации областной больницы скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника на автомобиль в селе Новая Нелидовка 8 мая. За сутки в округе при атаках ВСУ были повреждены четыре жилых помещения и два транспортных средства, а также гараж и заборы двух частных домовладений.