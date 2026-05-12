ВАЗ смяло после столкновения с автобусом в Воронеже: есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Воронеже. Авария произошла вечером понедельника, 11 мая, у дома № 75 на улице Мазлумова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
20-летний водитель ВАЗа ехал со стороны улицы 232-й Стрелковой Дивизии в направлении улицы Романтиков. На нерегулируемом перекрёстке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там легковой автомобиль врезался в автобус № 8 под управлением 43-летнего мужчины.
Водитель легковушки и его 17-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.