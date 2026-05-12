Во Владивостоке ограничат движение на двух улицах из-за ремонта теплосетей

Проезжая часть на этих улицах сузится до одной полосы.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Приморских тепловых сетей приступили к ремонтной кампании во Владивостоке. В связи с проведением работ на некоторых улицах будет частично ограничено дорожное движение — проезжая часть сузится до одной полосы для обеспечения безопасности специалистов и техники. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на официальный канал ДГК.

Основные работы развернутся на улицах Пушкинской и Калинина, где в период с середины мая по конец июля специалисты заменят около километра изношенных сетей. Ограничения движения будут действовать поэтапно: на Пушкинской — с 15 мая по 1 августа, на Калинина — с 25 мая по 30 июля. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в часы пик.

В компании напомнили, что места для капитальной замены труб определяются по результатам гидравлических испытаний, которые выявляют скрытый износ коммуникаций. Работы ведутся в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры города.