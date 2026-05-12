В Пермском крае объявили режим «Беспилотной опасности» днём 12 мая

бо всех происшествиях рекомендуют сообщать по номеру экстренных служб — 112.

Режим «Беспилотной опасности» объявили в Пермском крае днём 12 мая, сообщили через прриложение РСЧС.

Информация о введении особого режима появилась в 12:35.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Жителей просят быть внимательными и сохранять спокойствие. Обо всех происшествиях рекомендуют сообщать по номеру экстренных служб — 112.

Напомним, 29 и 30 апреля Пермь дважды подвергалась атаке БПЛА. На промпредприятиях начались пожары, и небо над городом стало чёрным. 1 мая начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил губернатору Дмитрию Махонину, что пожар на одной из промышленных площадок в Прикамье локализован.

