Нутрициолог рассказал, почему таблетки с пептидными добавками неэффективны

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Капсулы с пептидными добавками, продающиеся на маркетплейсах, чаще всего оказываются таблетками с малой эффективностью и доказательностью, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.
Пептиды — это вещества, состоящие из цепочки аминокислот, которые являются элементами таких белков как коллаген и эластин.
«Настоящие лекарственные препараты на основе пептидов проходят клинические испытания и попадают в государственный реестр лекарственных средств, у бада такого статуса по закону быть не может», — сказал Брабечан «Ленте.ру».
Эксперт подчеркнул, что доказательная база у пищевых пептидов очень скромная, а эффект от коллагеновых пептидов виден только при длительном курсе и достаточном количестве белка в рационе. Чаще всего, по словам нутрициолога, предлагаемые пищевые добавки — это просто маркетинговая схема от частных продавцов.
«Схема продаж у частных продавцов почти всегда одинаковая. Сначала запугивают зашлакованностью, потом рисуют картину преображения, дальше предлагают курс на три месяца сразу с расчетом по две упаковки в день», — предупредил эксперт.
Чтобы поддерживать организм в тонусе, эксперт в первую очередь советует следить за количеством сна, восполнять белок в приемах пищи, а также следить за витамином D и железом.