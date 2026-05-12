Нутрициолог рассказал, почему таблетки с пептидными добавками неэффективны

Брабечан: чаще всего пищевые добавки с пептидами — это маркетинговая схема.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Капсулы с пептидными добавками, продающиеся на маркетплейсах, чаще всего оказываются таблетками с малой эффективностью и доказательностью, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

Пептиды — это вещества, состоящие из цепочки аминокислот, которые являются элементами таких белков как коллаген и эластин.

«Настоящие лекарственные препараты на основе пептидов проходят клинические испытания и попадают в государственный реестр лекарственных средств, у бада такого статуса по закону быть не может», — сказал Брабечан «Ленте.ру».

Эксперт подчеркнул, что доказательная база у пищевых пептидов очень скромная, а эффект от коллагеновых пептидов виден только при длительном курсе и достаточном количестве белка в рационе. Чаще всего, по словам нутрициолога, предлагаемые пищевые добавки — это просто маркетинговая схема от частных продавцов.

«Схема продаж у частных продавцов почти всегда одинаковая. Сначала запугивают зашлакованностью, потом рисуют картину преображения, дальше предлагают курс на три месяца сразу с расчетом по две упаковки в день», — предупредил эксперт.

Чтобы поддерживать организм в тонусе, эксперт в первую очередь советует следить за количеством сна, восполнять белок в приемах пищи, а также следить за витамином D и железом.