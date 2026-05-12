Сразу 4 города Казахстана примут мировые турниры

Сразу четыре города — Астана, Туркестан, Шымкент и Актау — примут международные соревнования, на которые съедутся тысячи спортсменов, тренеров и болельщиков со всего мира, передает DKNews.kz.
Власти уже начали активную подготовку. В Министерстве туризма и спорта прошло специальное совещание, где обсуждали всё — от безопасности арен до размещения иностранных делегаций.
Что пройдет в Казахстане.
В спортивный календарь вошли сразу несколько крупных турниров:
Кубок мира по бочче — участие подтвердили спортсмены из 25 стран; чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ — около 350 участников из 16 стран; международные турниры по тхэквондо WT — ожидается до 1600 спортсменов; XXXV Мемориал Гусмана Косанова по легкой атлетике — участие примут атлеты из 15 стран; чемпионат мира по борьбе кураш — около 500 спортсменов из 50 стран; чемпионат Центральной Азии по каратэ WKF — порядка 700 участников.
Почему это важно для Казахстана.
Речь идет не только о спорте. Международные турниры — это всегда внимание мира, туристы, инвестиции и развитие инфраструктуры.
Во время подобных событий растет поток гостей, заполняются гостиницы, увеличивается спрос на транспорт, кафе и рестораны. Для городов это реальная экономическая выгода.
Кроме того, Казахстан получает возможность укрепить свой имидж страны, способной проводить соревнования мирового уровня.
На что делают ставку власти.
Во время совещания особое внимание уделили:
безопасности спортсменов и зрителей; готовности спортивных объектов; медицинскому сопровождению; логистике; координации между регионами и федерациями.
Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев подчеркнул важность качественной подготовки.
«Проведение крупных спортивных мероприятий способствует укреплению международного спортивного имиджа Казахстана, развитию спортивной инфраструктуры и популяризации массового спорта среди населения».
Казахстан готовится к спортивному лету.
Если все турниры пройдут на высоком уровне, это может стать одним из самых успешных спортивных сезонов для страны за последние годы.
И, возможно, именно это лето окончательно закрепит за Казахстаном статус новой спортивной площадки Центральной Азии.