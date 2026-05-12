Губернатор поручил усилить профилактику пожаров в Новосибирской области

Ситуация с пожарами в Новосибирской области остаётся напряжённой, несмотря на прошедшие дожди, которые принципиально её не изменили. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Травников и поручил главам муниципалитетов активизировать профилактическую работу среди населения.
«Главы, обратите внимание и жителям рассказывайте об этом: к сожалению, в других регионах были трагедии, когда сгорали целые деревни — это и Томская область, и Красноярский край, и Свердловская область. Используйте эти примеры, чтобы убедить жителей: профилактика — это не перестраховка, а предупреждение о реальной угрозе, которая может возникнуть. Давайте проводить профилактику более активно», — поставил задачу глава региона.
Пожарная обстановка остаётся на контроле.
Как доложил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать до 15 мая. За прошедшую неделю ликвидировано 283 пожара, из которых 190 — горение сухой растительности. При этом наблюдается снижение ландшафтных пожаров по всей территории области.
«На территории трёх муниципальных образований ликвидировано десять лесных пожаров. Действующих пожаров на сегодняшний день нет. Осуществлено реагирование на 188 термических аномалий, из которых 92 подтвердились как пожар. Проведение профилактических мероприятий продолжаем. За неделю возбуждено 132 дела об административных правонарушениях. Риск возникновения пожаров на сегодняшний день сохраняется высоким, действует экстренное предупреждение по высокой и чрезвычайно высокой пожароопасности», — сообщил Виктор Орлов.
Паводковая ситуация.
Глава регионального МЧС также доложил об обстановке на водных объектах. На реке Омь в Куйбышевском районе продолжает действовать экстренное предупреждение из-за возможности достижения опасных отметок уровня воды. За неделю от воды освободились один приусадебный и 48 дачных участков.
На сегодняшний день на территории восьми населённых пунктов и девяти СНТ остаются подтопленными один жилой дом, восемь дачных домов и 51 приусадебный участок. В шести муниципальных образованиях сохраняется ограничение движения автотранспорта.
Подготовка к купальному сезону.
На совещании также обсудили подготовку к летнему купальному сезону. Подразделениями ГУ МЧС России по Новосибирской области уже проведено 430 профилактических мероприятий, проверено 83 места неорганизованного отдыха людей на водных объектах в девяти муниципальных образованиях. Все проверенные места оборудованы запрещающими знаками. В ходе проверок маломерных судов пресечено шесть административных правонарушений.
В ближайшее время планируется завершить обучение матросов-спасателей и развернуть системы по обеспечению безопасности в летний период. Оперативные службы региона продолжают работу в усиленном режиме.
