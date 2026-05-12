Губернатор поручил усилить профилактику пожаров в Новосибирской области

«Главы, обратите внимание и жителям рассказывайте об этом: к сожалению, в других регионах были трагедии, когда сгорали целые деревни — это и Томская область, и Красноярский край, и Свердловская область. Используйте эти примеры, чтобы убедить жителей: профилактика — это не перестраховка, а предупреждение о реальной угрозе, которая может возникнуть. Давайте проводить профилактику более активно», — поставил задачу глава региона.