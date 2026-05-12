В июне в Омск приедет «Театральный поезд»: когда его можно будет встретить?

Сегодня, 12 мая, из Владивостока в Москву отправился «Театральный поезд» — всероссийский проект, посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России. Он пройдёт по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва».
В проекте участвуют коллективы ведущих театров страны. Более пяти тысяч артистов из разных регионов представят в 43 городах свыше 280 постановок.
Как сообщил в своём телеграм-канале министр культуры региона Юрий Трофимов, в Омске «Театральный поезд» будет стоять два дня, 10 и 11 июня. В эти дни жители города увидят спектакли от артистов театров Новосибирска и Томска. Публикуем расписание проекта:
10 июня (среда).
9:45 — прибытие поезда в Омск 11:30 — театр «Арлекин», мастер-класс «Искусство играющих кукол» (6+) 16:00 и 18:30 — театр «Арлекин», спектакль «Новые приключения колобка» (0+) от Томского театра кукол «Скоморох» 17:00 — театр «Арлекин», спектакль «Гуси-лебеди» (0+) от Новосибирского театра кукол 18:30 — театр «Галёрка», спектакль «Тебе — через сто лет» (16+) от Томского драмтеатра 18:30 — «Пятый театр», спектакль «Скасска» (18+) от Новосибирского театра «Старый дом» 19:00 — Драмтеатр, спектакль «Дама с собачкой» (16+) от Новосибирского театра «Глобус».
11 июня (четверг).
11:00 — театр им. Л. Ермолаевой, спектакль «О-Цуру» (6+) Томского ТЮЗа 11:30 — театр «Арлекин», мастер-класс «Искусство играющих кукол» (6+); 16:00 и 18:30 — театр «Арлекин», спектакль «Новые приключения колобка» (0+) от Томского театра кукол «Скоморох» 17:00 — театр «Арлекин», спектакль «Гуси-лебеди» (0+) от Новосибирского театра кукол 18:30 — театр «Галерка», спектакль «Тебе — через сто лет» (16+) от Томского драмтеатра 18:30 — «Пятый театр», спектакль «Скасска» (18+) от Новосибирского театра «Старый дом».
В 21:00 состоится гала-закрытие фестиваля на перроне железнодорожного вокзала.
Кроме того, оба дня на вокзале будет работать выставка, посвящённая Союзу театральных деятелей России.
Омские театры также представят регион в других городах. «Галёрка», Омский ТЮЗ и Северный драматический театр имени М. А. Ульянова выступят на сценах Тюмени и Кургана как амбассадоры Культурной столицы.