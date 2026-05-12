Гибель тюленей и лебедей в Мангистау: озвучена возможная причина

Вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о гибели тюленей и лебедей в Каспийском море в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Такие случаи у нас не в первый раз. Это связано с естественными природными явлениями, в том числе и во время землетрясений бывают выбросы природного газа. Но, как обычно, мы находим трупы после, в разложившемся состоянии, потому что их выкидывает волнами. Мы берем соседствующие пробы, исследуем, но какой раз мы это делаем — никаких заболеваний не находим. По этому случаю мы тоже взяли пробы. Исследования проводятся в лаборатории, по результатам скажем», — сказал Бердалин.

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев добавил, что в пробах воды превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.