Гибель тюленей и лебедей в Мангистау: озвучена возможная причина

«Такие случаи у нас не в первый раз. Это связано с естественными природными явлениями, в том числе и во время землетрясений бывают выбросы природного газа. Но, как обычно, мы находим трупы после, в разложившемся состоянии, потому что их выкидывает волнами. Мы берем соседствующие пробы, исследуем, но какой раз мы это делаем — никаких заболеваний не находим. По этому случаю мы тоже взяли пробы. Исследования проводятся в лаборатории, по результатам скажем», — сказал Бердалин.