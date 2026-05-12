За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 24 млн рублей

За минувшую неделю жертвами мошенников в Калининградской области стали 13 человек. Общий ущерб превысил 24 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наиболее крупную сумму потеряла пенсионерка из Калининграда. По данным ведомства, женщина перевела мошенникам более 5,7 млн рублей после звонка о необходимости сохранить деньги на «безопасном счете».

По аналогичной схеме директор строительной организации из областного центра лишился 3 млн рублей. Еще трое пенсионеров из Калининграда поверили в обвинения в финансировании вооруженных сил иностранного государства и перевели злоумышленникам 2,7 млн, 2,4 млн и 1,9 млн рублей.

Студент из Калининграда под предлогом защиты сбережений перевел мошенникам более 1,5 млн рублей. Пенсионерка из Светлогорска, как уточнили в прокуратуре, передала курьеру 790 тыс. рублей после того, как злоумышленники убедили ее принять участие в якобы проводимой спецоперации по разоблачению террористов.

Кроме того, санитарка из Светлого и жительница Калининграда перевели 190 тыс. и 177 тыс. рублей псевдоэкспертам по криптоинвестициям. Военнослужащий из областного центра потерял более 2,8 млн рублей при попытке приобрести автомобиль через интернет.

В прокуратуре призвали жителей региона сохранять бдительность.

