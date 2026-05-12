Цифровизация упростила жизнь новосибирским охотникам

В Новосибирской области полностью отменили бумажные заявления на участие в биотехнических мероприятиях. Теперь всё подаётся исключительно через портал Госуслуг — ходить в ведомство больше не нужно.
Приём заявок на выполнение наряд-заданий пройдёт 13 мая с 00:00 до 23:59. Если охотник выиграет в жеребьёвке, договор тоже можно будет подписать электронно — через приложение «Госключ».
Результаты розыгрыша станут известны 28 мая: они сразу появятся в личном кабинете на Госуслугах и в тот же день будут опубликованы на сайте регионального минприроды.
Как отметил министр природных ресурсов Евгений Шестернин, цифровизация позволила исключить личный приём и ускорить обработку документов. Статистика подтверждает тренд: весной жители подали 9,5 тысяч заявлений, из них 92% — онлайн. Приложение «Моя охота» уже скачали более 39 тысяч раз, средняя оценка — 4,6 из 5.