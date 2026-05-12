В Омске разрешили построить склад для металла на улице Лермонтова

В Омске появится еще один склад. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на возведение складского помещения.
Объект расположится с западной стороны от существующего лабораторно-производственного корпуса по адресу: улица Лермонтова, 194. Площадь нового здания составит 206,74 квадратного метра. Склад будет использоваться для хранения металла и металлических изделий. Территория относится к складской зоне Центрального административного округа.
Это уже второе разрешение на строительство складской недвижимости, выданное в мае. Ранее, 6 мая, власти согласовали возведение холодного склада площадью более 1,4 тысячи квадратных метров на улице Новороссийской в Кировском округе.