В Омске разрешили построить склад для металла на улице Лермонтова

Объект расположится с западной стороны от существующего лабораторно-производственного корпуса по адресу: улица Лермонтова, 194. Площадь нового здания составит 206,74 квадратного метра. Склад будет использоваться для хранения металла и металлических изделий. Территория относится к складской зоне Центрального административного округа.