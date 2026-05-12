Голову омича разрушил гной: его удалось спасти

«Со слов мужчины, он испытывал боль в левой половине головы, было отделяемое из уха, упал слух. Пил таблетки от боли — отпускало ненадолго. Примерно через две-три недели боль перекинулась на висок, появилась припухлость», — рассказывает врач-оториноларинголог МСЧ № 4 Денис Архипенко.
Скорая доставила пациента в тяжелом состоянии. При осмотре выяснилось: за ушной раковиной сформировался абсцесс, а сосцевидный отросток височной кости оказался частично разрушен гнойным процессом. Врачам пришлось удалить гной и резецировать пораженный сосцевидный отросток.
«Когда мы вскрыли полость, оттуда под давлением вылилось около 30 мл гноя. Это очень много для такой локализации. Кость прогнила не внутрь, к твердой мозговой оболочке, а наружу — под мягкие ткани. Иначе бы гной прорвался в полость черепа, и мы получили бы абсцесс мозга или гнойный менингит», — комментирует врач-оториноларинголог МСЧ № 4 Ольга Грунвальд.
Главный внештатный ЛОР-специалист Омской области Лариса Жукова подчеркивает: такие случаи — прямое следствие позднего обращения. Острый гнойный средний отит нельзя лечить «на ногах». Если из уха появились выделения, а боль усиливается и иррадиирует в висок или затылок, это показание к экстренной госпитализации. Счет может идти на часы. Не надо терпеть боль и заниматься самолечением.