Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голову омича разрушил гной: его удалось спасти

В ЛОР-отделение омской МСЧ № 4 поступил 43-летний мужчина с запущенным гнойным мастоидитом. Как позже выяснили врачи, пациент более двух месяцев терпел боль в ухе и голове, самостоятельно принимая обезболивающие. Поводом для вызова скорой стал болезненный отек в левой половине головы. По словам мужчины, все началось с обычного отита.

Источник: SuperOmsk.ru

«Со слов мужчины, он испытывал боль в левой половине головы, было отделяемое из уха, упал слух. Пил таблетки от боли — отпускало ненадолго. Примерно через две-три недели боль перекинулась на висок, появилась припухлость», — рассказывает врач-оториноларинголог МСЧ № 4 Денис Архипенко.

Скорая доставила пациента в тяжелом состоянии. При осмотре выяснилось: за ушной раковиной сформировался абсцесс, а сосцевидный отросток височной кости оказался частично разрушен гнойным процессом. Врачам пришлось удалить гной и резецировать пораженный сосцевидный отросток.

«Когда мы вскрыли полость, оттуда под давлением вылилось около 30 мл гноя. Это очень много для такой локализации. Кость прогнила не внутрь, к твердой мозговой оболочке, а наружу — под мягкие ткани. Иначе бы гной прорвался в полость черепа, и мы получили бы абсцесс мозга или гнойный менингит», — комментирует врач-оториноларинголог МСЧ № 4 Ольга Грунвальд.

Главный внештатный ЛОР-специалист Омской области Лариса Жукова подчеркивает: такие случаи — прямое следствие позднего обращения. Острый гнойный средний отит нельзя лечить «на ногах». Если из уха появились выделения, а боль усиливается и иррадиирует в висок или затылок, это показание к экстренной госпитализации. Счет может идти на часы. Не надо терпеть боль и заниматься самолечением.