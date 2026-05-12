Ирина Дубцова споёт для земляков —почему не раскупают билеты

Организаторы концерта говорят о певице как об одной из самых ярких на отечественной эстраде, чьи песни понятны многим.

Известная российская исполнительница, уроженка Волгограда Ирина Дубцова споёт для своих земляков в Волгограде. Её концерт запланирован на 8 сентября в Центральном концертном зале.

Организаторы говорят о певице как об одной из самых ярких на отечественной эстраде, чьи песни понятны многим. И напоминают о её заслугах: волгоградка — неоднократный лауреат Премии «Муз-ТВ», «Золотого Граммофона», в декабре 2025-го её отметил наградой глава государства Владимир Путин.

Цена билетов на концерт колеблется от 1 800 рублей до 7,5 тысяч рублей. Но раскупать их волгоградцы не торопятся. И дело не в том, что земляки не ценят творчество исполнительницы, которая сама пишет песни, многие из которых стали хитами. Горожане признаются: в бюджет многих из них не вписываются расходы на развлечения.

Так, ранее не в Волгограде оказался под угрозой срыва концерт Shamanа — за месяц до выступления не было раскуплено и половины билетов. Позже организаторы объявили об отмене выступления по техническим причинам. А любимец волгоградской публики Олег Газманов вынужден был перенести свою встречу со зрителями на меньшую площадку.