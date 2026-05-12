530 тысяч вживую и 2 млн зрителей онлайн приняли участие в мероприятиях на День Победы в Волгограде

Волгоградские власти подели итоги майских праздников. Большая подготовка к мероприятиям по случаю Дня Победы была не зря: более 2,5 млн человек из Волгограда и других регионов страны побывали на празднике. При этом 2 миллиона смогли увидеть «Свет Великой Победы», не выходя из дома. Столько зрителей собрала прямая трансляция с Мамаева Кургана в интернете, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Вживую на праздник пришли более 530 тысяч волгоградцев и гостей региона.