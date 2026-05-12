530 тысяч вживую и 2 млн зрителей онлайн приняли участие в мероприятиях на День Победы в Волгограде

Более 2,5 млн людей увидели «Свет Победы», парад и салют в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские власти подели итоги майских праздников. Большая подготовка к мероприятиям по случаю Дня Победы была не зря: более 2,5 млн человек из Волгограда и других регионов страны побывали на празднике. При этом 2 миллиона смогли увидеть «Свет Великой Победы», не выходя из дома. Столько зрителей собрала прямая трансляция с Мамаева Кургана в интернете, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Вживую на праздник пришли более 530 тысяч волгоградцев и гостей региона.

Итоги праздников обсудили на совещании у губернатора Андрея Бочаров. Несмотря на то, что на территории области действует режим повышенной готовности, все прошло спокойно. Бочаров поблагодарил всех, кто принял участие в организации мероприятий, и тех, кто нас охранял.

— Безопасность мероприятий, порядок на улицах и в общественных местах обеспечивали более 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных структур, частных охранных предприятий, членов казачьих и народных дружин, — отметил губернатор. — Отдельно хотел бы отметить работу волонтеров, добровольцев: они окружали по-настоящему сердечной заботой главных героев торжеств — фронтовиков, ветеранов, гостей праздничных мероприятий.

Мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и сбережение исторического наследия, продолжатся. Губернатор напомнил, что вся запланированная на 2026 год работа будет продолжена.