4 рейса задержаны в нижегородском аэропорту из-за ограничений

Четыре авиарейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода утром 12 мая. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта, где были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
Наибольшие задержки коснулись рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Россия» до столицы вылетит с опозданием на четыре часа, а один из бортов в северную столицу задержан сразу на пять часов. Также сместилось время вылета международного рейса в Анталью авиакомпании «Аэрофлот».
Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты.