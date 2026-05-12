Власти Воронежа запретили захоронения на двух кладбищах

В начале 2022 года занимавший тогда пост главы Воронежа Вадим Кстенин анонсировал планы по созданию нового кладбища в микрорайоне Семилукские Выселки Левобережного района. Летом того же года из-за возмущения местных жителей мэрия от этой инициативы отказалась. В начале октября 2023-го господин Кстенин заявил, что проблема нехватки участков на погостах будет решаться путем расширения уже действующих кладбищ. В ноябре 2024-го стало известно, что площадь Юго-Западного кладбища в Советском районе облцентра планируется увеличить за счет прилегающего участка.