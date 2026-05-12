Власти Воронежа запретили захоронения на двух кладбищах

В Воронеже прекратили предоставление свободных мест для захоронений на Первомайском (улица Осенняя, 20д) и Казанском (Ленинский проспект, 203б) кладбищах. Соответствующие постановления подписал мэр Сергей Петрин.
При этом на Первомайском кладбище сохраняется возможность родственных подзахоронений. На Казанском, фактически не используемом для погребений более 20 лет, теперь допускается исключительно установка урн с прахом — и только в пределах семейных участков.
В начале 2022 года занимавший тогда пост главы Воронежа Вадим Кстенин анонсировал планы по созданию нового кладбища в микрорайоне Семилукские Выселки Левобережного района. Летом того же года из-за возмущения местных жителей мэрия от этой инициативы отказалась. В начале октября 2023-го господин Кстенин заявил, что проблема нехватки участков на погостах будет решаться путем расширения уже действующих кладбищ. В ноябре 2024-го стало известно, что площадь Юго-Западного кладбища в Советском районе облцентра планируется увеличить за счет прилегающего участка.
В октябре прошлого года «Ъ-Черноземье» выяснил, что на фоне кризиса в макрорегионе наблюдается устойчивый рост интереса предпринимателей к похоронному бизнесу. За год в шести областях открылось 67 ритуальных бюро, а число новых регистраций таких предприятий в 2024 году практически удвоилось по сравнению с 2023-м (тогда их было 39). В частности, в Воронежской области прибавилось 14 ритуальных бюро — общее число достигло 156, рост составил 9%.
