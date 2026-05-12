Красноярцев предупредили о сильном ветре 13 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра в краевом центре ожидается ухудшение погоды.

Источник: НИА Красноярск

По данным Среднесибирского УГМС, днем 13 мая в городе усилится западный ветер, порывы могут достигать 15−18 метров в секунду.

Спасатели просят жителей быть осторожнее на улице. Из-за сильного ветра возможны падения деревьев, рекламных конструкций и заборов.

Горожанам рекомендуют не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также держаться подальше от линий электропередачи и оборванных проводов.

Кроме того, жителям советуют плотно закрывать окна и по возможности отказаться от работ на высоте, добавили в мэрии.

В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.