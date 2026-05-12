Падеж сайгаков в ЗКО: в Минэкологии высказались о регулировании численности животных

«Как вы знаете, популяция у нас полностью меняется за 3−4 года. В основном продолжительность жизни сайгака у нас не превышает 5 лет. В пределах допустимой нормы гибель 15−20% от популяции ежегодно. На сегодня погибло лишь 26 тыс. — это по всем областям, в том числе в Западно-Казахстанской области 11 тыс. В этом регионе, как вы знаете, самая большая популяция находится на маленькой территории», — сказал он.