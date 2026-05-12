Падеж сайгаков в ЗКО: в Минэкологии высказались о регулировании численности животных

Нуркен Шарбиев считает, что гибель сайгаков происходит «в пределах естественной нормы».
«Как вы знаете, популяция у нас полностью меняется за 3−4 года. В основном продолжительность жизни сайгака у нас не превышает 5 лет. В пределах допустимой нормы гибель 15−20% от популяции ежегодно. На сегодня погибло лишь 26 тыс. — это по всем областям, в том числе в Западно-Казахстанской области 11 тыс. В этом регионе, как вы знаете, самая большая популяция находится на маленькой территории», — сказал он.
Ожидается, что в этом году численность животных достигнет 5 млн особей. Регулирование и дальнейшая продажа их мяса, по данным вице-министра, планируется так же, как и в прошлом году, но на основе биологического обоснования и после заключения ветеринарных служб.
«Соответственно, при оптимальной численности, которую нам наука дает для Казахстана — не менее 900 тыс. Соответственно, считаем, что управление популяцией нужно будет производить. Но это все будет решаться на основе биологического обоснования, с учетом уже заключения ветеринарных служб, с учетом их рекомендаций, соответственно, будет приниматься решение», — заверил Нуркен Шарбиев.
6 мая 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал падеж скота и сайгаков в Западно-Казахстанской области, а также ответил на вопрос о возможной передаче заболеваний домашним животным.