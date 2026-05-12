Рекордный уровень: внутренний товарооборот в ЕАЭС достиг $95 млрд

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Товарооборот внутри ЕАЭС в 2025 году достиг рекордных $95 млрд, рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на открытии VI Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, принцип свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы стал главным конкурентным преимуществом «пятерки» и локомотивом экономического роста.
Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году, с тех пор Союз расширяет внешние рынки: уже подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, напомнил он.
«Всё это кратно расширяет ёмкость доступных для товаров стран ЕАЭС рынков», — подчеркнул дипломат.
VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылась в Геленджике с сессии «Россия — Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве».