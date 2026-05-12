Рекордный уровень: внутренний товарооборот в ЕАЭС достиг $95 млрд

Принцип «четырех свобод» — свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы — стал главным конкурентным преимуществом ЕАЭС и локомотивом экономического роста, что привлекает других партнеров.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Товарооборот внутри ЕАЭС в 2025 году достиг рекордных $95 млрд, рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на открытии VI Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«За время существования Союза удалось достичь значимых экономических успехов, продемонстрировав его устойчивость к внешним шокам. Внутрисоюзный товарооборот в 2025 году вышел на рекордный уровень — более 95 млрд долларов США», — заявил он.

По его словам, принцип свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы стал главным конкурентным преимуществом «пятерки» и локомотивом экономического роста.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году, с тех пор Союз расширяет внешние рынки: уже подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, напомнил он.

«Всё это кратно расширяет ёмкость доступных для товаров стран ЕАЭС рынков», — подчеркнул дипломат.

VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылась в Геленджике с сессии «Россия — Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве».

