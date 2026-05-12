Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Пхукет-Иркутск

В феврале 2026 года вылет рейса задержали более чем на 18 часов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Пхукет — Иркутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В феврале 2026 года вылет рейса задержали более чем на 18 часов.

— Несмотря на требования федеральных авиационных правил, пассажиры вовремя не получили напитки и горячее питание, а услуги по размещению в гостинице вовсе не предоставлены, — уточнили в ведомстве.

В связи с этим авиаперевозчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

