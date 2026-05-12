Первый фиджитал-центр в Хабаровском крае готовится к открытию

Речь идет о площадке, которая объединит виртуальный и реальный спорт. Заработает центр на территории арены «Ерофей» в рамках президентского федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). Внутри центра разместятся три игровые зоны: компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная, зона ресепшен и фуд-корт. На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны на 64 места. «Хабаровский фиджитал-центр станет частью всероссийского движения “фиджитал”, ядром которого являются “Игры будущего” — международный турнир нового формата по инновационным дисциплинам. Именно на базе таких центров будут формироваться команды для участия в отборочных турнирах и дальнейшего представительства Хабаровского края на всероссийском уровне», — уточнили в пресс-службе краевого правительства. Официальное открытие фиджитал-центра состоится в начале лета.