Опрос показал, что россияне думают о развитии креативных индустрий в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Почти половина россиян (47%) считают определенно важным развитие креативных индустрий в РФ, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.
В то же время 34% граждан РФ назвали развитие этого направления скорее важным, и лишь 3% респондентов не считают это существенным.
При этом, согласно результатам опроса, половине россиян (50%) никогда раньше не встречалось понятие «креативные индустрии», 19% что-то об этом слышали, и только 4% респондентов хорошо разбираются в этом направлении.
По данным АЦ ВЦИОМ, 71% разбирающихся в теме креативных индустрий считают важным развивать это направление, так как оно позитивно влияет на экономику, способствует повышению благосостояния и знаменует собой развитие и процветание страны. С ними согласны 59% респондентов, что-то ранее слышавших о креативных индустриях.
В свою очередь 43% граждан РФ, не видящих важности в этом направлении, уверены, что это не первостепенная задача, и в стране есть другие задачи требующие решения.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.