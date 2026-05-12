«Ночь в музее» ждёт жителей Хабаровского края 16 мая

В Хабаровском крае 16 мая учреждения культуры присоединятся к Всероссийской акции «Ночь в музее», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тема этого года — «Родное», она приурочена к Году единства народов России. Музеи региона подготовили насыщенные ночные программы, которые пройдут в Хабаровске и продлятся до позднего вечера и ночи.
Основные события развернутся в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. С 21:00 до 01:00 здесь запланированы авторские экскурсии, квесты, мастер-классы, инсталляции, театрализованные программы и музыкальные выступления.
Особый интерес представляют экскурсии в фондохранилище, куда обычно посетителей не допускают. Гостям покажут редкие предметы и расскажут тематические истории, связанные с культурой и традициями народов региона.
Посетители смогут попробовать себя в различных мастер-классах — от традиционного плетения и этнических танцев до художественных и декоративных техник. Отдельные программы подготовили художники и специалисты по креативным индустриям.
Свою программу представят и другие площадки. В Музее археологии пройдут театрализованные постановки и тематические экскурсии, а также показ фрагментов фильма «Борьба за огонь» и творческие мастерские.
Дальневосточный художественный музей в этом году присоединится к акции с особым размахом — в честь 95-летия со дня основания. Здесь запланированы театральные мини-спектакли, перформансы, лекции и мастер-классы по современному искусству и каллиграфии.
В рамках акции также откроются выставочные проекты, посвящённые истории искусства, культуре и памяти региона.