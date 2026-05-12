Режим ЧС из-за пожаров в лесах Хабаровского края

В Амурском районе на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за действующих пожаров, сообщает администрация Амурского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За последние сутки зафиксировано 4 лесных пожара, общая площадь возгорания составила 2 810 га. Очаг чрезвычайной ситуации охватывает территории Падалинского, Болоньского и Литовского лесничеств.
Высокий класс пожароопасности обусловлен текущей погодной обстановкой: положительными среднесуточными температурами, отсутствием осадков и высокой ветровой нагрузкой.
В целях минимизации рисков с 19:00 11 мая и на весь период действия режима ЧС установлен запрет на посещение лесных массивов гражданами. Также запрещён въезд любых транспортных средств, кроме спецтехники, задействованной в ликвидации ЧС.
Жителям и гостям Амурского района напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует немедленно сообщить на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы — 112.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru