«Подтвердите деятельность»: мошенники начали звонить казахстанцам от имени налоговой

В Казахстане участились случаи мошенничества от имени Комитета государственных доходов
Как сообщили в официальном Telegram-аккаунте ведомства, неизвестные звонят налогоплательщикам и представляются сотрудниками КГД. Во время разговора они заявляют о якобы необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные или пройти обязательное подтверждение через мобильное приложение.
Для этого злоумышленники убеждают граждан:
Скачать сторонние приложения.
Перейти по отправленным ссылкам.
Пройти авторизацию.
Сообщить SMS-коды, данные ЭЦП и другую личную информацию.
Одной из распространенных схем стали звонки с требованием установить приложение e-Salyq или другие сервисы для «подтверждения деятельности каждые два года». При этом мошенники могут угрожать приостановлением деятельности.
«Данная информация не соответствует действительности и является мошеннической схемой», — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники КГД никогда не требуют по телефону:
Устанавливать приложения.
Передавать коды подтверждения, банковские реквизиты, пароли или ключи ЭЦП.
Казахстанцев призвали быть внимательными и проверять любую информацию только через официальные источники КГД.