«Подтвердите деятельность»: мошенники начали звонить казахстанцам от имени налоговой

Мошенники начали представляться сотрудниками Комитета государственных доходов и звонить казахстанцам под предлогом «подтверждения деятельности», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

Источник: Freepik

В Казахстане участились случаи мошенничества от имени Комитета государственных доходов

Как сообщили в официальном Telegram-аккаунте ведомства, неизвестные звонят налогоплательщикам и представляются сотрудниками КГД. Во время разговора они заявляют о якобы необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные или пройти обязательное подтверждение через мобильное приложение.

Для этого злоумышленники убеждают граждан:

  • Скачать сторонние приложения.

  • Перейти по отправленным ссылкам.

  • Пройти авторизацию.

  • Сообщить SMS-коды, данные ЭЦП и другую личную информацию.

Одной из распространенных схем стали звонки с требованием установить приложение e-Salyq или другие сервисы для «подтверждения деятельности каждые два года». При этом мошенники могут угрожать приостановлением деятельности.

«Данная информация не соответствует действительности и является мошеннической схемой», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники КГД никогда не требуют по телефону:

  • Устанавливать приложения.

  • Передавать коды подтверждения, банковские реквизиты, пароли или ключи ЭЦП.

Казахстанцев призвали быть внимательными и проверять любую информацию только через официальные источники КГД.