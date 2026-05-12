В Красноярском крае автомобилиста осудили за смертельное ДТП и побег

В Боготоле Красноярского края суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и сопряженным с оставлением места ДТП.

Напомним, все случилось в августе 2025 года на трассе Р-255 «Сибирь». Установлено, что 42-летний мужчина, управляя «Нивой», выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В результате 68-летняя пассажирка иномарки погибла на месте.

После аварии виновник сбежал с места происшествия. Полицейские нашли его по месту жительства спустя более 12 часов.

«В суде он вину признал частично и пояснил, что помнит не всё: по его словам, момент столкновения и последующие события выпали из памяти», — рассказали в прокуратуре.

Тем не менее, суд приговорил мужчину к 5 годам колонии-поселения и лишил права управления транспортными средствами на 2 года.

