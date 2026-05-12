В Беларуси электронные дневники вернутся в школы — вот когда

В белорусские школы вернутся электронные дневники. Об этом начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик рассказал ТРК «Гродно».
Начальник управления образования обратил внимание на то, что прежние платформы, на которых размещались электронные дневники школьников, были частными. Однако после ужесточения требований к защите персональных данных сотрудничество с такими платформами массово прекратилось. Он подчеркнул, что данные учащихся, родителей, информация об успеваемости и месте жительства не должны оставаться в зоне риска.
Сейчас электронные дневники и журналы вернутся в школы Беларуси, они появятся в рамках созданного проекта государственной Республиканской информационно-образовательной среды. РИОС — масштабный цифровой проект Министерства образования.
Инфраструктурную подготовку проекта завершили еще 1 января 2026 года. На данный момент ведется наполнение информационного ядра и обучение педагогов, которое продлится до 1 июля. После этого механизмы электронного журнала и дневника будут внедрять уже на государственной платформе, на серверах в Беларуси и, что важно, на бесплатной основе.
— Новая система позволит серьезно сократить документооборот и оперативно получать данные напрямую из информационного ядра, — подчеркнул Абрамчик.
