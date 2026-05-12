В Красноярске суд вынес приговор экс-депутату Сергею Натарову и его сыну

В Красноярске Кировский районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Сергея Натарова к 14 годам общего режима со штрафом в 4 млн рублей.
Его сыну Антону Натарову также назначили 14 лет общего режима со штрафом в 4 млн рублей. Для других подсудимых прокурор просил наказание от условного лишения свободы и до 17 лет строго режима. Решение суда объявят позже.
Напомним, среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурировала «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле есть данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался, а глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев заявил, что Сергей Натаров вообще не имеет никакого отношения к поставкам товаров в Игарку.
фото на главной странице: max.ru/id2466089294_gos.
