"Геоскан" запустил программу подготовки кадров в сфере БАС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания «Геоскан» запустила отраслевую программу подготовки кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) для работников сферы лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«ГК “Геоскан” начала разработку и реализацию отраслевых программ повышения квалификации специалистов в области БАС, ориентированных на конкретные сценарии применения и задачи системных заказчиков. Пилотной отраслевой программой стала “Эксплуатация беспилотной авиационной системы самолетного типа с максимальной взлетной массой 30 кг и менее и прикладная обработка материалов аэрофотосъемки с учетом отраслевого применения в лесном хозяйстве”, — говорится в сообщении.
В «Геоскане» уточнили, что новая учебная программа рассчитана на 40 академических часов и включает обучение практическим навыкам управления БАС. Помимо пилотирования, слушатели научатся обрабатывать данные, полученные в ходе аэрофотосъемки. Курс получил официальное одобрение профильной кафедры Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, а все выпускники по итогам обучения получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Отмечается, что первыми обучение по данной программе прошли специалисты ФБУ «Рослесозащита», работающие в сфере государственного лесопатологического мониторинга.