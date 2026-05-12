Нижегородцы стали зарабатывать в 3 раза больше с 2016 года

За десять лет средняя заработная плата нижегородцев увеличилась в три раза. Об этом сообщили эксперты РИА Новости.
По данным исследования, Нижегородская область оказалась среди 14 субъектов РФ, где зарплаты жителей с февраля 2016 по февраль 2026 года выросли втрое. Аналогичные результаты продемонстрировали Москва и Подмосковье, а также Белгородская область и другие регионы.
Самый большой рост денежного вознаграждения — в 3,4 раза за 10 лет — аналитики зафиксировали в Марий Эл, на Алтае и в Удмуртии. В 3,3 раза за отчетный период доходы трудящихся увеличились в Курганской и Владимирской областях, Татарстане и Алтайском крае.
Авторы рейтинга отметили, что с 2016 года номинальные зарплаты в среднем по стране выросли с 33,9 до 103,9 тысячи рублей.
