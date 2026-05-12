Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы стали зарабатывать в 3 раза больше с 2016 года

В Марий Эл, на Алтае и в Удмуртии вознаграждение за труд выросло в 3,4 раза.

Источник: Живем в Нижнем

За десять лет средняя заработная плата нижегородцев увеличилась в три раза. Об этом сообщили эксперты РИА Новости.

По данным исследования, Нижегородская область оказалась среди 14 субъектов РФ, где зарплаты жителей с февраля 2016 по февраль 2026 года выросли втрое. Аналогичные результаты продемонстрировали Москва и Подмосковье, а также Белгородская область и другие регионы.

Самый большой рост денежного вознаграждения — в 3,4 раза за 10 лет — аналитики зафиксировали в Марий Эл, на Алтае и в Удмуртии. В 3,3 раза за отчетный период доходы трудящихся увеличились в Курганской и Владимирской областях, Татарстане и Алтайском крае.

Авторы рейтинга отметили, что с 2016 года номинальные зарплаты в среднем по стране выросли с 33,9 до 103,9 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области.