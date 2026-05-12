Вице-спикер заксобрания Красноярского края Натаров получил 14 лет колонии

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор вице-спикеру Законодательного собрания края Сергею Натарову, его сыну, экс-советнику губернатора, Антону Натарову и ещё десяти фигурантам дела. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Сергей Натаров получил 14 лет колонии общего режима и штраф 4 миллиона рублей. Антон Натаров — также 14 лет колонии и штраф 4 млн рублей. Оба взяты под стражу в зале суда.
Их признали виновными в незаконном создании юрлиц через подставных лиц, легализации (отмывании) денег в крупном размере, совершённом организованной группой, а также в 11 эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что Натаровы и их сообщники похищали имущество ООО «Энергопром», ООО «УК “МЭК” и ООО “Водоканал” (город Игарка), в том числе в период северного завоза. Для этого использовались подставные лица и фиктивные договоры поставки с завышением цен, а также договоры на несуществующие услуги. Всего через организованную группу прошло более 90 миллионов рублей, которые были легализованы и введены в экономический оборот под видом законных.
В уголовном деле — 12 подсудимых, четверо потерпевших, 245 свидетелей, три эксперта и 299 томов. Было проведено 179 судебных заседаний.
