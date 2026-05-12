Почти 200 нетрезвых водителей задержали на дорогах Красноярского края в выходные

За минувшие выходные в Красноярском крае сотрудники ДПС выявили 189 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Среди них 10 человек ранее уже привлекались за аналогичное нарушение — теперь им грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, инспекторы отстранили от управления 23 автомобилиста, которые не имели водительских удостоверений, при этом разрешив себе в состоянии опьянения управлять машиной. Нарушителям грозят штрафы (45 000 рублей) и лишение прав на срок до двух лет. В Госавтоинспекции Красноярского края подчеркивают: Трезвый водитель = живой водитель. В ведомстве напоминают, что о пьяных за рулем можно сообщить по телефону «синей линии» 263−10−19.