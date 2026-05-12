На улице Комсомольской очистят фасад исторического дома

В Калининграде на улице Комсомольской отремонтируют еще один исторический дом — № 46−52, который стоит вплотную к дому № 54−56. Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, это довоенное здание выдержано в лаконичном стиле конструктивизма.
«Кирпичный декор эркеров мы бережно очистим от краски, вернув ему исторический облик. На входных порталах сохранилась характерная для того времени гребенка — ее также предстоит аккуратно очистить. У входов местами уцелели оригинальные декроттуары в виде закругленных скоб, которые восстановим», — говорится в сообщении.
Впереди укрепление и заделка трещин, восстановление штукатурного и окрасочного слоев, очистка исторического кирпича.
