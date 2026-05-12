Авторам каналов в "Максе" станут доступны прямые эфиры и стримы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Авторам в «Максе» этим летом станут доступны прямые эфиры и стримы в самих чатах и каналах, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.
«Помимо комментариев и историй этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах — сейчас эта возможность реализована через интеграцию с “VK Видео”, — сообщил он.
Глава «Макса» добавил, что нацмессенджер приоритезировал запуск расширенной аналитики и настроек для каналов, а также инструментов для продвижения. «Этот функционал планируем запустить осенью», — пояснил Хуснояров.
VK запустил бета-версию цифровой платформы «Макс» в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы. Приложение доступно в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.