В Прикамье художники ещё могут успеть до 15 мая подать заявку на «ФормАРТ»

Художники Прикамья ещё могут успеть заявиться на участие в фестивале уличного искусства Приволжского Федерального округа.
Приём заявок на фестиваль «ФормАРТ» продлили до 15 мая включительно.
Этот стрит-фестиваль собирает для участия молодых художников, которые проявляют свою таланты на поприще уличного искусства и монументально живописи.
В 2026 году тему арт-фестиваля посвятили главной теме года. Как известно, она звучит так: «Год единства народов России». Поэтому фестивальные работы будут посвящены темам межнационального согласия и взаимного уважения между народами страны и теме мира.
Участники должны предоставить эскизы по заявленным направлениями фестиваля, которые отражают идеи единства, преемственности поколений, отражают культурное многообразие жителей страны и общую миссию народов.
В фестивале могут принять участие жители Прикамья — молодые люди от 18 до 35 лет. Заявляться могут и любители, и профессионалы. Чтобы стать участником, нужно заполнить заявку на официальном сайте и прикрепить эскиз будущей работы.
Организаторы фестиваля уточняют, что один участник может подать не более трёх заявок. В результате отбора отберутся лучшие эскизы. Именно они и будут представлять Пермский край на уровне округа.
Финалисты смогут реализовать свои проекты в формате муралов на объектах в городе. Работы выставят для ознакомления на сайте фестиваля. На сайте будет проходить открытое голосование. Итоге будут подведены на торжественной церемонии в Кирове.
Фестиваль действует по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Его задача — поддержать молодых художников, развивать уличное искусство и формировать современный облик городов.
Прикамье участвует в фестивале каждый год. В 2025 году Пермский край представлял монументальное искусство — мурал, который назывался «Сквозь миры», место мурала — Чусовой. Основная идея — сохранение преемственности поколений и исторической памяти. Автор творческого проекта — художник Иван Махнёв.