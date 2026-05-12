Пожилой калининградец не пускал внука в унаследованную комнату — приставы вселили наследника принудительно

В Калининграде судебные приставы помогли молодому человеку вселиться в комнату, которую ему завещала бабушка. Двухкомнатная квартира принадлежала пенсионерке. Одну комнату она оставила внуку, второй наследницей стала её супруг — дедушка юноши. Однако после смерти женщины мужчина не захотел делить жильё.
Суд обязал его предоставить внуку доступ, но пока шли разбирательства, 80-летний дедушка нашёл сожительницу и за день до вступления решения в силу оформил на неё дарственную. Юноше пришлось снова обращаться в суд — теперь уже против новой собственницы. Суд встал на его сторону.
Исполнительный документ поступил к приставам Центрального района. Должница не исполнила требования добровольно, поэтому приставы вместе с взыскателем выехали к квартире. Попасть внутрь удалось только после аварийного вскрытия — юноша сам нанял специалиста.
Судебные приставы проконтролировали монтаж нового замка на входную дверь и установку навесного замка на дверь в комнату взыскателя. Теперь молодой человек может пользоваться своей жилплощадью. Права наследника восстановлены.