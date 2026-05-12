Пожилой калининградец не пускал внука в унаследованную комнату — приставы вселили наследника принудительно

Суд обязал его предоставить внуку доступ, но пока шли разбирательства, 80-летний дедушка нашёл сожительницу и за день до вступления решения в силу оформил на неё дарственную. Юноше пришлось снова обращаться в суд — теперь уже против новой собственницы. Суд встал на его сторону.