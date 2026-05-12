Калининградцы признались в использовании ИИ для создания паролей к рабочим аккаунтам

Калининградцы все чаще применяют нейросети для защиты корпоративных аккаунтов. Работники офисов поручают ИИ придумать сложные и уникальные комбинации, а также регулярно их обновлять. Так делает каждый девятый житель Калининградской области, сообщает сервис hh.ru.