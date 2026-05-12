Владельцев для ретроавтомобилей ищут в Ростовской области

На Дону на продажу выставили три ретромашины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу три ретроавтомобиля. Объявления можно найти на сайте с бесплатными объявлениями.

Речь идет об моделях ГАЗ начала 1950-х годов — конца 1960-х годов.

В частности, в Зерноградском районе продается ГАЗ-69 1969 года выпуска с пробегом в 57 тысяч километров. Стоимость машины — 285 тысяч рублей.

— ПТС: оригинал, владельцев по ПТС двое. Состояние: не битый, модификация: 2.1 4WD MT (55 л.с.), — указано в описании лота.

Еще один автомобиль находится в Новочеркасске, это ГАЗ М-20 «Победа» 1952 года выпуска с пробегом в 50 тысяч километров. Коробка передач — механика, комплектация базовая. Цвет — синий. Стоимость машины — 250 тысяч рублей.

Третья машина — ГАЗ-21 «Волга» 1969 года выпуска с пробегом в 97,4 тысячи километров. ТС находится в селе Чалтырь. Владельцев двое. Машина не битая. Механика, комплектация базовая. Авто окарашено в золотой цвет. В этом случае цена составляет 1,3 млн рублей.

