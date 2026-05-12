Скачки сахара: какие фрукты опасны при диабете второго типа

Врачи предупреждают: апельсины и бананы могут спровоцировать опасные скачки сахара при диабете второго типа. Эти фрукты содержат много природных сахаров и углеводов. Ягоды менее сахаристые и безопаснее для рациона диабетиков. Важно следить за скоростью усвоения углеводов.
Медики не призывают полностью отказываться от апельсинов и бананов — они источник витаминов. Британский департамент здравоохранения рекомендует есть не менее 5 овощей и фруктов в день, контролируя гликемический индекс.
Помимо диеты, важна физическая активность. По данным британской службы здравоохранения, нужно более 2 часов упражнений в неделю: быстрая ходьба, подъем по лестнице, работа в саду, — пишет Пятый канал.
Диабет второго типа часто протекает без симптомов. Тревожные признаки: постоянная жажда, частое мочеиспускание ночью, усталость, долгое заживление ран.
Регулярные обследования помогают выявить риски вовремя и скорректировать образ жизни.
