Скачки сахара: какие фрукты опасны при диабете второго типа

Врачи предупреждают волгоградцев о бананах и апельсинах.

Врачи предупреждают: апельсины и бананы могут спровоцировать опасные скачки сахара при диабете второго типа. Эти фрукты содержат много природных сахаров и углеводов. Ягоды менее сахаристые и безопаснее для рациона диабетиков. Важно следить за скоростью усвоения углеводов.

Медики не призывают полностью отказываться от апельсинов и бананов — они источник витаминов. Британский департамент здравоохранения рекомендует есть не менее 5 овощей и фруктов в день, контролируя гликемический индекс.

Помимо диеты, важна физическая активность. По данным британской службы здравоохранения, нужно более 2 часов упражнений в неделю: быстрая ходьба, подъем по лестнице, работа в саду, — пишет Пятый канал.

Диабет второго типа часто протекает без симптомов. Тревожные признаки: постоянная жажда, частое мочеиспускание ночью, усталость, долгое заживление ран.

Регулярные обследования помогают выявить риски вовремя и скорректировать образ жизни.

