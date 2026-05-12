При поддержке Агентства развития Норильска ЗГУ презентовал проект «Север. Гастролаборатория»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заполярный государственный университет при поддержке Агентства развития Норильска презентовал проект «Север. Гастролаборатория». В вузе открылась первая в регионе столовая, которая объединяет гастрономию, образование и цифровые технологии.
Как отметила куратор программы «Академия сервиса» Оксана Бруяка: «С 2021 года мы выстраиваем новую гастрономическую реальность Норильска. Еда — это не только насыщение, но и культурный код. Наша цель — создать осознанную культуру питания в городе».
Ключевое отличие и уникальность «Север. Гастролаборатории» в комплексном подходе. Здесь не просто кормят студентов: пространство должно стать образовательной площадкой, технологической лабораторией и центром студенческого сообщества одновременно.
Будущие повара и технологи Норильского техникума промышленных технологий и сервиса получат доступ к практике под наставничеством опытных специалистов, где смогут не только освоить кулинарные техники, но также научатся работать с техкартами и соблюдать санитарные нормы. Такой подход под руководством профессионалов отрасли поможет быстрее войти в профессию и избежать типичных ошибок. А главное — даст молодым людям все возможности увидеть красоту и глубину поварского и кондитерского искусства.
Шеф ‑ повар проекта Антон Лимаков признался: «Для нас главная задача — обучение студентов и привлечение людей в профессию».
Столовая станет для студентов местом, где еда — язык общения, а каждая встреча — шаг к новым открытиям.
«Студенты разных специальностей смогут работать над общими задачами. Мы надеемся, что такие перспективы заинтересуют молодёжь, и выпускники останутся в Норильске», — пояснила руководитель проекта Алиса Тарасова.
«Гастрономия — это не только приготовление еды. Это и информационные технологии, в том числе, — рассказала Тарасова. — Это проект, в котором будущие специалисты разных специальностей смогут работать над общими задачами. И мы очень надеемся, что такие перспективы заинтересуют студентов, и они останутся работать в Норильске на благо развития нашего города».
В концепции новой столовой участвует шеф‑повар ‑ нутрициолог. Меню стало сбалансированным и ориентированным на здоровое питание. Студенты уже положительно оценили новые блюда, отметив их вкус, качество и пользу.
«Порции сытные, блюда аппетитные и красивые. Еда полезная, хотя есть стереотип, что полезное не может быть вкусным. С удовольствием буду ходить в столовую на полноценные обеды. Было бы здорово научиться готовить такие блюда на мастер-классах», — поделилась впечатлениями студентка Заполярного университета Кристина Шахурина.
В планах — проведение мастер‑классов, гастрономических фестивалей и других мероприятий. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу и должен стать пространством для диалога, обмена идеями и развития гастрокультуры на Севере.