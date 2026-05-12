Из Черногории в Нью-Йорк. 59-летняя пермячка покоряет мировые марафоны

«На пути к цели встречается множество сложностей. Даже если тебе дали допуск на забег, в дальнейшем могут отказать в визе. Всё должно сложиться воедино — и мне повезло. Прямо из Черногории, поскольку времени до подачи заявки оставалось впритык, я зарегистрировалась на Чикагский марафон. Это тоже непросто, очень помогают ребята из русскоязычного бегового сообщества. Я ощущала сильный мандраж. Утром пришло сообщение, что денег на карте не хватает — то есть, фактически, заявку уже одобрили. Оказалось, у меня стоял лимит на списания. Я изменила условия, деньги были списаны, и я была на седьмом небе от счастья», — признаётся бегунья.