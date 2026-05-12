Из Черногории в Нью-Йорк. 59-летняя пермячка покоряет мировые марафоны

Чувство, когда мечта становится ближе, знакомо 59-летней пермячке Галине Зибзеевой. Лишь два года назад она вернулась в бег после тридцатилетнего перерыва, а сегодня готовится покорять сразу два мировых марафона — мейджоры в Чикаго и Нью-Йорке.
Попасть на мейджоры мечтают сотни тысяч бегунов со всего мира, это самая престижная серия забегов. Однако удаётся принять участие в стартах лишь единицам. О подготовке к марафонам бегунья рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru.
Бегать, чтобы забыться.
Два года назад Галина и подумать не могла, к чему приведёт хорошо забытое увлечение. Ей лишь хотелось забыться в тяжёлый период жизни после смерти супруга.
«У меня был кризис. В момент, когда одинок, начинаешь искать, как отвлечься от горя. Так как рядом с моим домом лес, я начала каждый день бегать. Так становилось легче», — говорит пермячка. — Вспомнилось прошлое — в детстве вместе с сестрой-близняшкой Валентиной занимались лёгкой атлетикой. Мы жили в глухой деревне, а спорт открывал возможности, мы ездили на районные соревнования, занимали призовые места. Но уже в Перми, на третьем курсе института, увлечение спортом оставили".
Сначала это был просто бег, потом добавился клуб моржевания и появились новые друзья. А с ними и знания о проводимых соревнованиях для бегунов-любителей и дистанциях.
«Раньше в голове не укладывалось, как это — бежать марафон 42 км. Думала, их бегают киборги, сколько же сил надо. Смотрела на этих людей и не верила, что такое возможно», — признаётся Галина. — Но стала общаться с другими любителями, и границы расширились. Когда встречаешь на пути нужных тебе людей, весь мир открывается совершенно по-другому".
42 км в Амстердаме.
Первый зарубежный старт, который штурмовала пермячка, проходил в Амстердаме осенью 2024 года. Покупая слот на 42 км, спортсменка-любительница понимала, как рискует — таких длительных пробежек у неё ещё не было.
«Слоты на остальные дистанции разобрали. Купила на 42 км, а потом думаю — что же я наделала? Как бежать марафон? Очень помогла подруга Светлана, благодаря ей я и решилась. Она поддерживала и заряжала уверенностью, вместе мы готовились к старту и вместе поехали. Это было удивительно, 45 тысяч участников, мы бежали по центру Амстердама и окрестностям. Было много болельщиков, музыка, люди выкрикивают имена бегущих, праздник спорта. Не скажу, что легко преодолела дистанцию, несколько раз я останавливалась, поднимался пульс. Добежала за 4 часа и 24 минуты», — вспоминает Галина.
На дистанциях покороче бегунья к тому моменту уже чувствовала свою силу.
«Ещё до марафона я начала участвовать в забегах. Летом поехала на трейл “Беги за сердцем” в Губаху на дистанцию 13 км. У меня и специальных кроссовок для забегов по пересечённой местности не было — бежала в беговой обуви для асфальта. Ничего не ждала, пропустила награждение, а после узнала, что первое место заняла в возрастной категории. Я была в шоке. Тридцать лет никаких наград не получала!», — рассказывает бегунья.
После этого последовало участие в ночном забеге по Перми и снова первое место в возрастной, пятой спортсменка-любительница стала в возрастной категории на забеге в Екатеринбурге.
Новая большая цель.
«Появилась амбициозная цель — попасть на марафоны мира — мейджоры. Даже сейчас, когда я говорю об этом, внутри всё пылает. Я уверена, что когда побегу по улицам Нью-Йорка, я буду плакать. А если смогу собрать шесть медалей с “мейджоров” и получить заветную медаль-шестерёнку, даже не представляю, что со мной будет», — улыбается спортсменка.
Осознавая, насколько непросто получить доступ к мировым стартам, Галина начала интенсивную подготовку. Она изучает чаты русскоязычных бегунов, планирующих зарубежные забеги, тщательно вникает в требования к участникам и оформляет карту иностранного банка. Регистрация на марафоны начинается примерно за год до состязания.
«Есть несколько способов попасть на мейджоры. Слоты достаются самым быстрым бегунам, которые подтвердили этот статус на сертифицированных трассах. Затем проводится лотерея для тех, кто не прошёл по квалификации. Ещё можно купить спортивную путёвку через тур-оператора, однако это очень дорого. И последний способ — сделать солидное пожертвование в один из зарубежных благотворительных фондов, которые выступают партнёрами марафона. Четыре раза я подавалась на лотерею — и каждый раз безуспешно. Тогда я поняла, что единственный путь — это искать сертифицированную трассу и подтверждать свою квалификацию как быстрого бегуна», — делится Галина.
Выбор пал на Черногорию. Вместе с подругами пермячка регистрируется на забег, запланированный на 2025 год. Подготовка на этот раз была серьёзной: Галина сменила тренера, добавила специальные беговые упражнения, интервальные и длительные пробежки — всего по пять тренировок в неделю. Задача не просто сбегать, а сбегать на квалификацию чтобы получить допуск на мейджоры.
«С тренером Дмитрием Князевым мы детально проработали тактику, но по ходу марафона я чувствовала, что готова ускоряться. И всё равно оставался страх: а вдруг не получится, и вся поездка окажется насмарку? Я то прибавляла темп, то замедлялась. И на 29-м километре вдруг осознала: осталось немного, а силы ещё есть. Я разогналась, обогнала пейсмейкера. Дальше бежала одна, опасаясь сбиться с пути. В итоге финишировала за 3 часа и 36 минут — минус 47 минут от моего предыдущего старта. Первое место в возрастной группе и пятое в абсолютном зачёте», — рассказывает спортсменка.
Второе и третье места в возрастной категории заняли её подруги, обеспечив полный подиум для пермячек.
Следом за мечтой.
«На пути к цели встречается множество сложностей. Даже если тебе дали допуск на забег, в дальнейшем могут отказать в визе. Всё должно сложиться воедино — и мне повезло. Прямо из Черногории, поскольку времени до подачи заявки оставалось впритык, я зарегистрировалась на Чикагский марафон. Это тоже непросто, очень помогают ребята из русскоязычного бегового сообщества. Я ощущала сильный мандраж. Утром пришло сообщение, что денег на карте не хватает — то есть, фактически, заявку уже одобрили. Оказалось, у меня стоял лимит на списания. Я изменила условия, деньги были списаны, и я была на седьмом небе от счастья», — признаётся бегунья.
После этого Галина вместе с подругами, с которыми она бежала в Черногории, подала заявку на участие в Нью-Йоркском марафоне — одобрение получили двое. Галина также успешно оформила американскую визу. Сейчас спортсменка интенсивно готовится к американским стартам: все формальности улажены, и теперь главное — тренировки.
«Чикаго планирую бежать на результат, а Нью-Йорк — через месяц — в удовольствие. И я не собираюсь останавливаться: подалась на Лондон, результаты будут известны в июле. В следующем году мечтаю о Сиднее и других мейджорах. В России также проводятся великолепные старты: я присматриваюсь к марафонам лиги БРИКС, хотела бы пробежать в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Но сейчас главная цель другая. А ещё очень хочу пробежать в Париже», — признаётся бегунья из Перми.
Галина внимательно следит за своим здоровьем и уверена, что бег помогает ей сохранять молодость и красоту. Отдельное внимание она уделяет питанию и витаминам.
«Сейчас режим строгий. В рационе обязательно присутствует белок. Утром — два-три яйца. Из углеводов — крупы, плюс свежая зелень. Из добавок регулярно принимаю глюкозамин для суставов, омегу-3, магний и витаминный комплекс — всё в соответствии с потребностями организма. Не бывает такого, что ты просто начала бегать — и вдруг стала выглядеть идеально: морщинки исчезли, и всё. Нет, конечно. Я рано начала посещать косметолога и всегда следила за собой. Но бег действительно молодит. Во-первых, ты худеешь и начинаешь чувствовать себя иначе. Во-вторых, ты постоянно пребываешь в состоянии счастья. Даже когда устаёшь — это всё равно позитивно влияет на тебя», — уверена спортсменка.