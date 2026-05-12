Молоко разлилось по всей дороге: ДТП с «Газелью» и автобусом в Волгограде

Авария с участием грузового фургона «Газели» и автобусом «Волгабас» случилось в Волгограде утром 12 мая.
Подробности происшествия пока неизвестны — от регионального главка МВД и мэрии комментариев не поступало, но его последствия сняли на видео горожане.
Местные паблики сообщают, что местом ДТП стало пересечение улиц Череповецкой и Ленкоранской. Судя по кадрам, больше досталось «Газели», гружёной молоком — несколько ящиков оказались на дороге, проезжую часть залило молоком.
Видео: max.ru/vlgchp.